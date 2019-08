Derby Bologna-Spal il punto della tifosa Andrea Varjas

Ieri, il 30.08. venerdì alle ore 20.45 nello Stadio “Dall’Ara” di Bologna si è disputata la seconda giornata del Campionato. Si aspettava il “grande derby” tra le due squadre. I biancazzurri vanno in campo con gli stessi 11 giocatori che hanno affrontato inizialmente l’Atalanta in casa.

Nel primo tempo la Spal gioca abbastanza bene, crea occasioni più volte ma senza conclusioni. Invece nella ripresa Bologna cresce, soltanto il straordinario interventi di Berisha salva la sua squadra dal svantaggio, quale poi arriva al 93′. Purtroppo dopo due gare i biancazzurri hanno 0 punti, l’avversario invece, i rossoblù possiedono 4 punti, quindi devono fare ancora molto lavoro.

Cronaca: 5′ Petagna viene spinto da Danilo e va a terra, sembra rigore. 13′ Testa di Destro, Vicari di testa sulla linea evita un gol fatto. 30′ D’Alessandro per Valoti spinto da Poli, un altro rigore chiesto ma negato. 54′ Soriano sbaglia il colpo di testa, solo davanti a Berisha.

56′ Cionek intercetta col braccio il pallone di sansone. Sfera a Destro, tiro e Vicari salva a porta vuota. L’arbitro Di Bello ricorre al VAR e dice che non è rigore. 63′ Di Francesco di destro, palla fuori di poco. 67′ Soriano solo in area, traversa. 68′ Orsolini di sinistro, Berisha è straordinario. 86′ Cross di Kurtic, testa di Missiroli e miracolo di Skorupski.

93′ Cross di Orsolini, Soriano anticipa Cionek e segna, 1-0 per il Bologna, risultato finale. La festa rossoblù grande come la delusione biancazzurra.

Bologna-Spal: 1-0 (primo tempo 0-0)

Marcatori: 49’ s.t. Soriano.

Assist: 49’ s.t. Orsolini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli (26’ s.t. Dzemaili), Medel (36’ s.t. Palacio); Orsolini, Soriano, Sansone; Destro (18’ s.t. Santander). All. Mihajlovic.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti (19’ s.t. Valdifiori), Missiroli, Kurtic, Igor (38’ s.t. Tomovic); Di Francesco (36’ s.t. Floccari), Petagna. All. Semplici.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Ammoniti: 39’ p.t. Danilo (B), 5’ s.t. Missiroli (S), 15’ s.t. Medel (S), 16’ s.t. Igor (S), 46’ s.t. Santander (B).

Dopo due giornate il Campionato si ferma per gli impegni della Nazionale nelle Qualificazioni ad EURO 2020. il 05.09. in Armenia e poi il 08.09. in Finlandia. La Spal tornerà in campo il 15.09. in casa contro la Lazio.

Fonte immagine principale: Profilo Facebook Spalferrara.it