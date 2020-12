Ho Visto Maradona- Le tappe di una carriera incredibile per una grande icona del calcio mondiale- Gli inizi in Argentina, il Barcellona ed il suo amore con Napoli. I mondiali, le cadute ed i clamorosi ritorni per una bandiera immortale. Si, Maradona e’ stato per noi tutti il campione “nostro vicino di casa”

Gli inizi di Diego

Diego Armando Maradona El Pibe de Oro, un talento che fin da giovane si prese subito la scena del calcio Argentino. L’Argentinos Juniors fu la sua prima squadra che lo lancio’ nel grande teatro. Praticamente Diego a 16 anni gia assaggiava il gusto della massima serie. Era il 1976. Nel 1978 divenne capocannoniere del campionato argentino con 22 reti, di cui una dal dischetto di centrocampo dopo il fischio d’inizio. Nel 1979 e nel 1980 vinse il Pallone d’Oro sudamericano insomma era nata una grandissima stella.

Arriva il trasferimento al Boca Juniors, Diego non ha mai nascosto l’amore per questo club goal e spettacolo e idolo assoluto della Bombonera. Ci voleva una nuova sfida quella nel vecchio continente ed il titolo del campionato apertura. Per El Pibe anche il suo primo mondiale da protagonista dopo aver vinto il Campionato mondiale di calcio Under-20 nel 1979. Beh, la storia di Spagna 1982 la conosciamo tutti.

Maradona in Spagna

La Liga abbraccia il fenomeno del calcio mondiale, Il 5 giugno 1982 diventò un giocatore del Barçellona. Qualche noia fisica ed un campionato con un quarto posto ma il Barca non tradisce i tifosi vince la Coppa del Re in finale contro il Real Madrid. Il re ci prende gusto e nella Coppa di Liga nella doppia sfida sempre contro il Real Madrid si porta a casa un altro trofeo segnando in entrambe le partite. Nell’estate del 1983 arriva il panchina Menotti e Diego diventa ancora piu’ leader trascinando i catalani anche in Europa, una tripletta contro il Magdeburgo in Coppa delle Coppe. Ma sul piu’ bello la storia dell’infortunio contro il Bilbao e lo Spaventoso fallo di Andoni Goikoetxea Olaskoaga. Una sorte di vendetta… Durante il suo infortunio il Barça vinse la Supercoppa spagnola nella doppia finale con l’Athletic Bilbao. Maradona torna ma in Europa lo ferma il Manchester United. La storia con il Barcellona si concluse in una maniera particolare. Ennesima sfida con Athletic Bilbao e rissa finale.. la storia con Goikoetxea continuava.

Il Re di Napoli

Il 5 luglio 1984 Maradona entra allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta per abbracciare il suo nuovo popolo. Nel 1986 diventa il figlio del vento vicendo il Mondiale in Messico e realizzando il goal del Secolo contro l’Inghilterra. Sotto la guida dell’allenatore Ottavio Bianchi, il Napoli vinse il suo primo scudetto nel campionato 1986-1987, stagione in cui batté dopo trentadue anni la Juventus al Comunale di Torino. Il 10 maggio 1987 il club partenopeo pareggiò per 1-1 la partita casalinga con la Fiorentina, aggiudicandosi aritmeticamente il suo primo scudetto. Il Napoli vinse anche la sua terza Coppa Italia. Uno scudetto clamoroso perso con il Milan non fece cadere in depressione Maradona che vinse la Coppa Uefa nel 1989 ai danni dello Stoccarda e nel 1990 arrivo’ anche il secondo scudetto azzurro. Quello fu l’ultimo grande Diego Armando Maradona visto a Napoli, un genio capace di realizzare goal in tutte le salse. Rigori, Punizione, dalla mediana, di testa, in velocita’ ma anche assist geniali ed incredibili. Prima di salutare il popolo azzurro avvenuta 17 marzo 1991 con la squalifica dopo un controllo antidoping effettuato al termine della partita di campionato Napoli-Bari (1-0) che diede il responso di positività alla cocaina. Il Napoli stellare vinse anche la Super Coppa contro la Juventus per 5-1 era la stagione 1990-91.

Il ritorno nella Liga-Maradona a Siviglia

Maradona ritorna nel grande calcio e riparte dalla Liga, suo primo amore europeo

( Leggi qui)

USA 1994

Il Mondiale Americano, un mondiale triste per la nazionale Italiana. Roberto Baggio non riusci’ a portare il titolo nel bel paese. Fece festa il Brasile di Romario. Maradona partecipo’ a quel mondiale da assoluto protagonista nel bene e nel male

( Leggi qui)

Maradona ed il ritorno in patria:

Dopo i Mondiali del 1994 e la squalifica, Il Dios proverà a rialzarsi per l’ultima volta prima di salutare il calcio giocato. Dove ripartire? La risposta è semplice, da dove si è presentato al grande calcio, nella sua squadra del cuore. Il Boca Juniors.

( Leggi qui)

Maradona Allenatore- Il ritorno ai mondiali

Chi pensasse che Maradona non sarebbe piu’ andato ad un mondiale e’ sicuramente rimasto deluso. Il 28 ottobre 2008 viene nominato nuovo CT dell’Argentina, subentrando ad Alfio Basile. Missione? I Mondiali del 2010 in Sud Africa.

( Leggi qui)

Il Ritorno di Re Diego

Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano. Frase di una meravigliosa canzone di Antonello Venditti, molto attuale per continuare la nostra storia tra Diego Armando Maradona e la citta’ di Napoli.

( Leggi qui)

Maradona In Televisione

Diego e’ stato un grandissimo personaggio mediatico, tanti docu-Film sulla sua carriera. Vogliamo pero’ raccontare un film sulla sua vita ” La Mano De Dios”

( Leggi qui)

Oppure una bella serie su Netflix dal titolo Maradona in Messico che dimostra anche il suo carisma e la sua bravura di allenatore

( Leggi qui)

La Beneficenza ed i palleggi con il limone

Maradona ha partecipato a tantissime iniziative benefiche nel corso della sua vita e l’ex calciatore della Fiorentina, Antonio Dell’Oglio, grande amico di Hugo Maradona ai tempi dell’Ascoli raccontava un simpatico episodio:

( Leggi qui)

Oppure leggi anche ( Maradona ad Amalfi)

Quel Maledetto 25 novembre

Il 25 novembre 2020 Diego ci lasciava facendo piangere il mondo intero e tutti gli innamorati del pallone. In questa data maledetta anche il campione George Best perse la vita…..

( Leggi qui)

Una Leggenda immortale

Lo Stadio San Paolo cambia nome in Stadio Diego Armando Maradona, un omaggio giusto ma sono stati gli omaggi per il grande campione in tutto il mondo in particolare in Argentina e nella Citta’ di Napoli. Anche il grande Pelè considerato per molti l’antagonista per eccellenza di Diego ha reso omaggio al grande campione con una lettera

( Leggi qui)

CIAO DIEGO, SEI LA FAVOLA PIU’ BELLA CHE RACCONTERO’

Foto Wikipedia